G.Saray’ın Bonservis Geliri 15 M.€!

GALATASARAY TRANSFER HIZINI ARTIRDI

Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürürken transfer konularında hızlı bir şekilde harekete geçti. Morata ve Frankowski ile yollarını ayırmasının ardından, takımda üç oyuncunun daha takımdan ayrılabileceği belirtiliyor. Savunma oyuncusu Cuesta, Vasco Da Gama ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Brezilya kulübü, deneyimli stoper için 6 milyon euro teklif ettiği öğrenildi. Cuesta, geçen sezon devre arasında Genk’ten 8 milyon euro karşılığında transfer edilmişti ve Galatasaray forması ile 9 maçta görev almıştı.

NELS SONDAN İTİBAREN SERİE A’DA

Bir diğer savunma oyuncusu Nelsson ise Serie A ekiplerinden Verona ile el sıkıştı. Kulüpler arasında görüşmelerin devam ettiği ve Galatasaray’ın bu transfer için 4 milyon euro bonservis bedeli beklentisi bulunduğu ifade ediliyor. Nelsson, 2021 yılında sarı-kırmızılı ekibe katılmış ve geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Roma’ya kiralık olarak gönderilmişti.

KÖHN KÖLN İLE ANLAŞMA AŞAMASINDA

Sol bek pozisyonundaki oyuncu Köhn ise Bundesliga temsilcisi Köln ile anlaşma sürecinde. Galatasaray’ın bu transferden 5 milyon euro beklentisi olduğu belirtiliyor. Bu üç transferin gerçekleşmesiyle birlikte Galatasaray’ın kasasına toplamda 15 milyon euro civarında bonservis geliri girmesi öngörülüyor.