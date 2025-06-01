G4 Jeomanyetik Fırtına Görülecek Işıklar

DÜN GÜNEŞ’TE KORONAL KÜTLE ATIMI OLDU

Dün Güneş’te M8.2 seviyesinde bir koronal kütle atımı gerçekleştiği bildiriliyor ve bu olayın bugün ile yarın G4 seviyesinde bir jeomanyetik fırtınaya yol açabileceği ileri sürülüyor.

KUZey IŞIKLARININ GÖRÜNME İHTİMALİ ARTYOR

İstanbul’da kuzey ışıklarının görülme olasılığının yükseldiği, bunun yanı sıra elektrik şebekelerinde sorunlar, uydu ve GPS sistemlerinde aksaklıklar gibi teknolojik etkilerin ortaya çıkabileceği ifade ediliyor.

JEOMANYETİK FIRTINA DÜNYA’YA DOĞRU HIZLA YOL ALIYOR

Patlamanın neden olduğu G4 büyüklüğündeki jeomanyetik fırtına, Dünya’ya saatte 1000 kilometre hızla yaklaşmakta. Pazar gecesi ya da pazartesi gecesi Dünya’ya çarpmasının bekleniyor. Hava Forum’da yer alan verilere göre, Güneş’ten gelen bu koronal kütle atımı (CME), Türkiye gibi düşük enlemlerde aurora görünme ihtimalini artırıyor.