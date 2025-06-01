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G4 Seviyesinde Jeomanyetik Fırtına Bekleniyor

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DÜN GERÇEKLEŞEN KÜTLE ATIMI

Dün Güneş’te M8.2 büyüklüğünde bir koronal kütle atımı gerçekleştiği bildirildi. Bu olayın, bugün ve yarın G4 seviyesinde bir jeomanyetik fırtınaya yol açacağı ortaya kondu.

KUZU IŞIKLARININ GÖRÜLMESİ İHTİMALİ

İstanbul’da kuzey ışıklarının görülme olasılığının arttığı belirtiliyor. Bunun yanı sıra elektrik şebekelerinde aksamalar, uydu ve GPS ile ilgili sorunlar gibi teknolojik etkilerin yaşanabileceği ifade ediliyor.

JEOMANYETİK FIRTINA HIZLA YAKLAŞIYOR

Patlamayla oluşan G4 büyüklüğündeki jeomanyetik fırtınanın, Dünyaya 1000 km/sn hızla yaklaşmakta olduğu kaydedildi. Pazar gecesi veya pazartesi gecesi Dünya’ya çarpması bekleniyor. Hava Forum’da yer alan verilere göre bu durum, Güneş’ten gelen bir koronal kütle atımından (CME) kaynaklanıyor ve Türkiye gibi düşük enlemlerde aurora (kuzey ışıkları) görünme ihtimalini artırıyor.

ÖNEMLİ

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Benzin, Motorin Ve LPG’ye Zam

Brent petrol ve dolar kurundaki sabitlik, akaryakıt fiyatlarını etkilemezken, temmuz ayında beklenen ÖTV artışının benzin, motorin ve LPG fiyatlarına önemli etkileri olacağı bildirildi.
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