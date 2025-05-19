“Gabar Artık Ekonomik Değer Taşıyor”

GABAR DAĞLARI ARTIK PETROL SAHASINA DÖNÜŞTÜ

Bir zamanlar terör ile anılan Gabar dağları, artık Türkiye’nin en büyük petrol sahalarından birine ev sahipliği yapıyor. Bölgedeki çalışmaları yakından takip eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar’a giderek hem saha incelemeleri yaptı hem de işçilerin bayramını kutladı. Tv100 muhabiri Canan Altıntaş’a açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, bu bölgenin artık ekonomik bir değer ve istihdam noktası haline geldiğini vurguladı.

BÖLGEDEKİ İSTEYİ HIZLANDIRAN ÇALIŞMALAR

Bölgedeki çalışmalara dair kararlılık vurgusunu yineleyen Bakan Bayraktar, “Gabar’dayız. Bu bölge adı terörle anılan bir bölgeydi. Bölge terörden kurtuldukça, buradaki ekonomik aktiviteler artmaya başladı. Biz 2016’da Türkiye’de petrol ve doğal gaz aramacılığında farklı bir vizyonla hareket edelim, dedik. Gidilmedik, aranmadık, sondaj çalışmasının olmadığı hiçbir yer kalmayacak, dedik ve burası da onun bir yansıması” dedi.

GENÇLERDE GELECEĞE ULAŞMAK İÇİN UMIT VAR

Bakan Bayraktar, “Artık bu bölgenin gençlerinde geleceğe dair umutlar olacak” diyerek dikkat çekti. Daha önce ulaşılması zor olan bu dağlara toplamda 680 kilometre yol yapıldığını belirten Bakan, bunun sonucunda günde 81 bin varil petrol üretir hale geldiklerini ifade etti. Bu durumun ekonomik anlamda büyük bir değer taşıdığını belirtirken, “Ama bunun ötesinde bu işin bende daha farklı etkileri var. Bu bölge terörden arındıkça, gençlerimizde de geleceğe dair hayaller ve ümitler olacak” şeklinde konuştu.

ÇALIŞAN İSTİHDAMINDAKİ ARTIŞ

Bölgedeki petrol sahalarında toplamda 3 bin 200 kişinin çalıştığını belirten Bakan Bayraktar, çalışanların büyük çoğunluğunun yerel halktan oluştuğunu dile getirdi. “Onlarla burası çok daha anlamlı hale geliyor. Ayrıca buranın çok fazla ekonomik yansıması var. Yani bizi fazlasıyla gururlandıran bir proje bu ve bu özel günde de burada olmak çok daha güzel” dedi. Ayrıca, bu projeyi milli bir proje olarak nitelendirip, “Bu hepimizin, 86 milyonun projesi. Dolayısıyla bu, herhangi bir ayrım olmaksızın herkesin sahip çıkması gereken bir proje” ifadelerini kullandı.