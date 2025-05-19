“Gabar Artık Ekonomik Değer Taşıyor”

TERÖRLE ANILAN BÖLGE ARTIK PETROL ÜRETİYOR

Gabar dağları, geçmişte sıkça terör olaylarıyla anılırken, günümüzde Türkiye’nin en büyük petrol sahalarından birine ev sahipliği yapıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bölgede gerçekleştirilen çalışmaları yerinde incelemek amacıyla Şırnak Gabar’a giderek işçilerin bayramını da kutladı. TV100 muhabiri Canan Altıntaş’a konuşan Bakan Bayraktar, bölgenin artık ekonomik bir değer ve istihdam merkezi haline geldiğini belirtti.

BÖLGEDE YAPILAN ÇALIŞMALARIN ÖNEMİ

Bakan Bayraktar, bölgedeki çalışmalara ilişkin kararlılıklarını vurgulayarak, “Gabar’dayız. Bu bölge adı terörle anılan bir bölgeydi. Bölge terörden kurtuldukça, buradaki ekonomik aktiviteler artmaya başladı” dedi. 2016 yılında Türkiye’nin petrol ve doğal gaz arama alanında yeni bir vizyon belirlediklerini ifade eden Bayraktar, “Gidilmedik, aranmadık, sondaj çalışmasının olmadığı hiçbir yer kalmayacak” hedefinin bu sahayı da kapsadığını sözlerine ekledi.

Bakan, daha önce erişim sağlanamayan bu bölgelere 680 kilometre yol yapıldığını belirtti. Bu çalışmaların sonucunda günlük 81 bin varil petrol üretimi gerçekleştirildiğini dile getiren Bayraktar, bu başarıların ekonomik değerinin yanı sıra gençlerin geleceğe dair umutlarını artırdığını ifade etti.

DEV PROJEDE İSTİHDAM ARTIYOR

Bölgede 3 bin 200 kişinin çalıştığını söyleyen Bakan, bu işçilerin büyük çoğunluğunun yerel halktan oluştuğunu belirtti. “Burada çalışmak, bu bölge için daha anlamlı hale geliyor” diyen Bayraktar, projenin ekonomik yansımalarının fazlasıyla gurur verici olduğunu vurguladı. Ayrıca, bu projenin milli bir proje olduğuna dikkat çekerek, “Bu hepimizin, 86 milyonun projesi. Dolayısıyla, bu projenin sahip çıkılması gereken bir konu” ifadesini kullandı.