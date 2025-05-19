Gabar’da Kardeşlik Türküleri Söylenecek

ŞIRNAK GABAR’DA KUTLAMALAR DÜZENLENDİ

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Şırnak Gabar’da bir etkinlik yapıldı. Etkinliğe Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile birlikte milletvekilleri iştirak etti.

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ İÇİN KARARLI MESAJLAR

Programda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Acının, korkunun, şiddetin, ölümün kol gezdiği dağların etekleri burası. 85 milyonun bir ve beraber olmasını hedefleyen Terörsüz Türkiye hedefimizde burada artık petrol kuyuları var.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Artık bu dağlarda korku değil, ölüm değil, kurşunlar değil, bu dağlarda kardeşlik türküleri söylenecek.” diyerek, terörle mücadeledeki destanlara ve kahramanlık hikayelerine de vurgu yaptı. Kurtulmuş, güvenlik güçlerinin çabalarından bahsederek, “Eğer güvenlik güçlerimizin çalışmaları olmasaydı bugün buralarda bu kuyuları açmak mümkün olmazdı.” dedi.

GÜVENLİK VE BARIŞ VURGUSU

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Artık bu ülkenin hiçbir ferdi dağa çıkmayacağı gibi hiçbir ferdi de terörle mücadelede şehit olmayacaktır.” şeklinde güçlü bir mesaj verdi.