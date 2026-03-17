Gabriel Sara’nın Brezilya Milli Takımına Daveti!

Brezilya, milli maçlar arası döneminde hazırlık mücadelesi yapacak

Brezilya, futbol liglerine verilen ara süresinde, 26 Mart’ta Fransa ve 1 Nisan’da Hırvatistan ile hazırlık maçlarına çıkacak. Sambacılar, bu kritik karşılaşmalarda önemli bir performans sergilemeyi hedefliyor. Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu maçlar için gerekli kadroyu oluşturdu.

İLK KEZ MİLLİ TAKIMDA

Fenerbahçe’nin kalecisi Ederson ve Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Gabriel Sara, kadroda yer alan isimler arasında bulunuyor. Özellikle Gabriel Sara, kariyerinde ilk defa Brezilya Milli Takımı’na davet edilerek dikkat çekmeyi başardı. 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla 38 maçta 6 gol attı.

KADRODAKİ İSİMLER

Brezilya Milli Takımı’nın mevcut kadrosunda şunlar bulunuyor: Kaleciler: Alisson, Bento, Ederson. Defans oyuncuları: Marguinhos, Magalhaes, Leo Pereira, Bremer, Ibanez, Wesley, Alex Sandro, Danilo, Douglas Santos. Orta saha: Casemiro, Fabinho, Andrey Santos, Danilo, Gabriel Sara. Forvet oyuncuları: Vinicius Junior, Raphinha, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Luiz Henrique, Endrick, Igor Thiago, Rayan.