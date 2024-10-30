Gabriel Sara Sahada Fark Yarattı!

BEŞİKTAŞ MAÇI VE GALATASARAY’IN ZAFERİ

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray, Beşiktaş’ı kendi sahasında ağırladı ve maçı 2-1’lik skorla kazandı. Bu sonuçla Galatasaray, liderlik koltuğundaki yerini korudu. RAMS Park’ta gerçekleşen karşılaşmada, sarı-kırmızılı takım rakibini Davinson Sanchez ve Victor Osimhen’in golleriyle mağlup etti. Galatasaray’da dikkat çeken isim ise Gabriel Sara oldu.

MAÇIN GÖRÜNTÜSÜ VE TARTIŞMALAR

Maç, birçok tartışmalı anı da beraberinde getirdi. Galatasaray’ın elde ettiği bu galibiyet, hem takımın performansını hem de ligdeki durumu etkileyen önemli bir gelişme olarak öne çıktı. Sara’nın etkili performansı, takım arkadaşlarının yanı sıra taraftarların da dikkatini çekti ve bu durum, Galatasaray’ın başarısına büyük katkı sağladı.