“Gaddara Sessiz Kalamayız!”

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI AÇILIŞ PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı’na katıldı. Bu etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalar yaptı. “Peygamber efendimiz aile yaşantısında hepimiz için örnektir” sözleriyle özellikle aile değerlerine vurgu yaptı. Konuşmasına, “Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. İnsanlığın ufkuna bir güneş misali doğan peygamber efendimizin yer yüzünü teşriflerinin sene-i devriyesinde sizlerle olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum” ifadeleriyle başlayan Erdoğan, bu özel günü kutladı.

Peygamberimizin Mirası

Cumhurbaşkanı, peygamberimizin insanlık tarihi için ne denli önemli olduğuna değinerek, “Dünya hayatında insanın kendisini tanıma bulma ve bilme serüvenine kılavuzluk edecek hiç şüphesiz Resulallah efendimizdir” dedi. Ayrıca, bu yılın Aile Yılı ilan edildiğini belirtti. Erdoğan, “Peygamber aşkı aziz milletimizin yüreğinde kök salmış yüce bir çınardır. Bu çınarın kolları Asya’dan Afrika’ya tüm cihanı sarmıştır” şeklinde konuştu.

Gazze ve Filistin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kalbimizin diğer yarısı Gazze’dedir” ifadesiyle bölgede yaşanan sorunlara dikkat çekti. İslam dünyasındaki kanayan yaraları anarak, “Bu gece mazlumları unutmayacağız. Bu gece ellerimizi semaya onlar için de açacağız” dedi. Müslümanların yaşadığı sıkıntıların geçici olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Ümitsiz değiliz ve olmayacağız” açıklamasını yaptı.

Kurtuluş Kapıları ve Aile

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Medyumdur o masuma, bütün bir beşeriyet” diyerek konuşmasını Akif’in dizeleriyle sonlandırmak istedi. Aileye yönelik tehditler ve çözüm önerilerini içeren bir çalıştayın yapılacağını belirten Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığına teşekkür etti. “Bu mübarek günlerin ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için rahmet ve kurtuluş kapılarının ardına kadar açıldığı yepyeni bir dönemin müjdecisi olmasını Rabbimden niyaz ediyorum” ifadesiyle konuşmasını tamamladı.