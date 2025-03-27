GAGAVUZYA VALİSİNİN GÖZALTINA ALINMASI

1994 yılında Türkiye’nin diplomatik desteğiyle kurulan Gagavuzya Özerk Bölgesi’nin Valisi Evghenia Guțul, 25 Mart’ta Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Kişinev Uluslararası Havalimanı’nda gözaltına alındı. 72 saat süren gözaltı süreci, Moldova’daki demokratik yönetim anlayışı ve bölgesel özerklik konularında kaygıları beraberinde getiriyor. Son günlerde Moldova, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmeyi başaran bir olayla sahneye çıktı. Guțul’un Gagavuzya ile Küresel Gazetecilik Konseyi arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi ve Türkiye’deki taraflarla ortak projeleri geliştirmeyi amaçladığı bildirildi. Bu gözaltı süreci, Moldova’daki demokratik yönetim anlayışını sorgulatıyor.

İKİ TARAFLI İLİŞKİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Söz konusu gelişmeler, Moldova’daki siyasi gerilimleri artırarak uluslararası kamuoyunun da dikkatini çekiyor. İnsan hakları savunucuları, Guțul’un gözaltına alınmasını “siyasi baskı” olarak değerlendirirken, Türk gazeteci Okay Deprem, bu durumu “demokrasi ve medeni haklara önemli bir darbe” olarak nitelendirdi. Guțul’un gözaltına alınmasının, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu’nun yönetiminde kendini gösteren endişe verici bir durumu yansıttığını belirtti. Moldova’nın iç istikrarı ve demokratik kurumlara saygı konusunda yaşanan huzursuzluk, dikkat çekici bir noktaya varıyor.

TÜRKİYE’NİN DESTEKLERİ VE GAGAVUZYA’NIN KİMLİĞİ

Türk kültürüyle derin bağlara sahip olan Gagavuzya, yıllardır Türkiye’nin eğitim, altyapı geliştirme ve ekonomik kalkınma alanlarındaki desteklerinden faydalanıyor. Türkiye, Gagavuzya’nın Moldova içindeki özerkliğini güçlü bir biçimde savunurken, bölgenin kendi kendini yönetme ve yerel kalkınma haklarını uluslararası platformlarda dile getirmeye de devam ediyor. Evghenia Guțul, Türkiye ile kültürel alışverişleri teşvik ederek ve ekonomik işbirliklerini genişleterek ilişkilerin güçlenmesini sağlıyor. Ancak Guțul’un gözaltına alınması, Moldova’nın merkezi yönetiminin Gagavuzya üzerindeki baskısının belirgin bir örneği haline geliyor.

HALKTAKİ TEPKİLER VE SİYASİ DURUM

2023 seçimlerinden bu yana özerkliğini kısıtlamaya yönelik yasal ve siyasi zorluklarla karşılaşan Gagavuzya Özerk Bölgesi Valisi Evghenia Guțul, yönetim üzerindeki baskılarla mücadele ediyor. Moldova yetkilileri, bölgedeki bağımsız karar alma yetkisini kısıtlamak amacıyla bütçe kaynaklarını bloke ediyor ve uluslararası ortaklıkları engelliyor. Siyasi güdümlü olarak nitelendirilen gözaltı durumu ise gerilimi artırıyor. Geçmiş dönemdeki uluslararası anlaşmazlıklar da bu sürecin arka planında yer alıyor. Gagavuzya, Moldova’nın Avrupa ile daha derin entegrasyonuna temkinli bir yaklaşım sergiliyor. 2024 Anayasa Referandumu’nda Gagavuz seçmenlerin %95’inin Avrupa entegrasyonunu reddetmesi, bölgenin Rusya ile olan köklü bağlarını açıkça gözler önüne seriyor. Halk, Guțul’un derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyor. Bu olay, Gagavuzya’nın geleceği ve Moldova’nın iç siyaseti açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.