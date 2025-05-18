Galatasaray, 2 haftada şampiyon oldu

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUĞU

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 36. haftasında Bellona Kayserispor’u 3-0 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu zafer, takımın 5. yıldızına ulaşmasıyla taçlandı.

TEKNİK DİREKTÖR OKAN BURUK’UN AÇIKLAMALARI

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Okan Buruk, “Hedefim teknik direktör olarak 4 şampiyonluk yaşamak” diyerek geleceğe yönelik hedeflerini de paylaştı. Buruk, “İnanılmaz bir ortam, tüylerim diken diken. 5. yıldızı tamamladık, hedefimiz seneye tekrar şampiyon olmak. Oyuncularla, camia ile gurur duyuyorum. Allah’a şükürler olsun. Hedefimiz gelecek sezon yine şampiyon olmak! Oyuncu olarak 4 şampiyonluk yaşadım, şimdi hedefim teknik direktör olarak 4 şampiyonluk yaşamak,” ifadesiyle hem takımın başarısını hem de kişisel hedeflerini vurguladı.