Spor

Galatasaray 24 Saatte Satış Yaptı!

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GALATASARAY STORE SATIŞ REKORU KIRIYOR

Galatasaray’ın 25. şampiyonluğunu kutlamasının ardından Galatasaray Store’da sadece 24 saat içinde toplamda 200 binin üzerinde ürün satışı gerçekleşti. Sarı-kırmızılı ekip, 5 yıldızlı birçok farklı ürünü tanıtarak, bu süre zarfında 110 milyon TL’nin üzerinde bir gelir elde etti. Mağazacılık A.Ş’nin şampiyonluk ve 5 yıldızlı ürünler için hazırlıkları detaylı ve etkili olduğu, ürün çeşitliliğiyle taraftarlar üzerinde olumlu bir etki bıraktığı gözlemlendi.

YENİKAPI’DA BÜYÜK KUTLAMALAR

Ayrıca, 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı Miting Alanı’nda gerçekleştirilecek olan kutlamalarda, taraftarların hizmetinde olacak büyük bir Galatasaray Store mağazası da yer alacak. Sarı-kırmızılı yönetim, şampiyonluk kupasının alınacağı günde bu noktada önemli bir gelir bekliyor.

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