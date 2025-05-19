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Galatasaray 5 Yıldızlı Logo Ekleyecek

galatasaray-5-yildizli-logo-ekleyecek

GALATASARAY’IN BAŞARISI

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Kayserispor’u konuk eden Galatasaray, rakibini 3-0’lık skorla mağlup etti. RAMS Park’ta gerçekleşen karşılaşmada ev sahibi ekip, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Fernando Muslera (P) ile goller buldu. Bu sonuçla Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti ve toplamda 25. kez zafere ulaşmayı başardı.

LOGOSUNDAKİ YENİ YILDIZ

Sarı-kırmızılılar, elde ettiği bu şampiyonluk ile birlikte logosuna 5. yıldızı da ekledi. 5. yıldızın logoya nasıl ekleneceği merak konusu olurken, Galatasaray’ın satışa sunduğu güncellenmiş formalarıyla birlikte bu soru işaretleri de giderildi.

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