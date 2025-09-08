Gündem

Galatasaray'a Osimhen'den Kötü Durum

Galatasaray, Victor Osimhen İçin Acil Önlem Aldı

RÜANDA MAÇINDA YAŞANAN SAKATLIK

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Galatasaray, Ruanda karşısında sakatlık geçiren Victor Osimhen için Nijerya’ya özel bir uçak gönderdi. İlk bilgilere göre, bu hamle, Osimhen’in sağlık kontrolü için İstanbul’a hızlı bir şekilde getirilmesini sağlamak amacıyla yapıldı. Nijeryalı futbolcu, İstanbul’a vardıktan sonra direkt sağlık kontrolüne girecek.

GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN AÇIKLAMA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cumartesi akşamı katıldığı canlı yayında Osimhen hakkında bazı bilgiler paylaştı. Buruk, “Osimhen’e ulaştık. Ayağında bir ağrı olduğunu öğrendik. Tam olarak ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Şu anda Abdullah Kavukcu ile konuştum. Oyuncuya ulaştılar. Mümkün olursa en kısa sürede buraya getirip kontrollerini yapmak istiyoruz.” dedi. Bu açıklamalar, Galatasaray’ın sakatlık durumunu ciddiye aldığını ve oyuncunun sağlığı için gereken önlemleri hızlıca aldığını gösteriyor.

