Galatasaray’a Özel Para Çıkacak

GALATASARAY, 25. ŞAMPİYONLUĞUNA ÖZEL HATIRA PARASI ÜRETİYOR

Galatasaray Futbol Takımı, 2024-2025 sezonunu Süper Lig’de zirvede tamamlayarak toplamda 25. kez şampiyonluk sevinci yaşıyor. Bu başarıya özel, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, hatıra parası üretim çalışmalarına başladı. Sanatçı Birsen Kendirci’nin tasarladığı bu hatıra parası, 925 ayar gümüşten imal ediliyor. Tam 5 bin adet basılacak para, 38,61 milimetre çapında ve 31,10 gram ağırlığında olacak. Yüksek bir koleksiyon değeri taşıyan hatıra parası, 2 bin 250 liradan satışa sunulacak. Paranın bir yüzünde kükreyen aslan figürü ve etrafında Galatasaray yazısı bulunurken, diğer yüzünde 5 yıldızlı Galatasaray logosu yer alıyor. Basım süreci ise tüm detaylarıyla kaydedildi.

ŞENOL YILDIZ’DAN AÇIKLAMALAR

Darphane Dairesi Başkanı Şenol Yıldız, bu yüksek koleksiyon değerine sahip parayı bastıklarını ifade etti. Yıldız, Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutlamak için hızlı bir şekilde hatıra parasını hayata geçirdiklerini belirterek, “Galatasaray, 25. şampiyonluğunu kazanarak 5. yıldızını aldı. Aynı zamanda 2025 yılındayız. Tüm 5’leri sıralayarak kazandığı bir şampiyonluk oldu. Biz de 5 yıldız, 2025 ve 25. şampiyonluğu dikkate alarak güzel bir tasarımla Galatasaray için hatıra parası ürettik.” dedi. Ayrıca, üretim sürecinin 15 gün içerisinde tamamlandığını ve satışa sunulacağını belirtti.

PARANIN ÖZELLİKLERİ VE SATIŞ PILANI

Şenol Yıldız, paranın gümüş malzemesi ve tasarımıyla öne çıktığını vurguladı. “Genelde 38,61 ebatında para çalışıyoruz. Bu parayı gümüş okside olarak bastık. Gümüşün kendi değeri var ve tasarımsal olarak güçlü olduğu için iyi bir koleksiyon değeri taşıyacak.” ifadesini kullandı. Yıldız, 5 bin adet paranın 2 yıl içinde piyasaya sürülmesi planlandığını aktararak, “İlk etapta 2 bine yakın para satışa sunulacak. Bunun da yüzde 30’luk kısmı elektronik mağaza üzerinden satılacak.” diye belirtti.

BİRSEN KENDİRCİ’DEN TASARIMA DAİR DETAYLAR

Hatıra parayı tasarlayan sanatçı Birsen Kendirci, Galatasaray taraftarı olduğunu ve şampiyonluk coşkusunu tasarımında hissettiğini dile getirdi. Kendirci, “Galatasaray’ımızın 25. şampiyonluğunu ön plana çıkarmak adına aslan figürünü kullandık. Aslan, güçlüyü simgeler ve güçlü durması için çizgiler kullandık.” dedi. Galatasaray coşkusunu hissederek tasarım yaptığını belirten Kendirci, projenin kendisi için gurur verici olduğunu ifade etti. Hatıra paranın sertifikasında adının yer alacağı için de kendini mutlu hissettiğini vurguladı. “Bu hatıra parasını satın alan kişilere sertifika verilecek. Sertifikada paranın özellikleri ve futbolcuların isimleri yer alıyor.” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.