Galatasaray’a Samsunspor’dan Sert Gönderme

Süper Lig’de zirvede yer alan Galatasaray, şampiyonluk hayallerini gelecek haftaya erteledi.
SAMSUNSPOR’UN GÜÇLÜ PERFORMANSI
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig’in 32. haftasında Samsunspor’un sahasında mücadele etti. Samsunspor, sergilediği etkili futbol sayesinde maçtan 4-1’lik skorla galip ayrılmayı başardı.
GALATASARAY’A TEPKİ: ‘BOYNU BÜKÜKLER’ ŞARKISI
Karşılaşmanın sona ermesinin ardından, son zamanlarda sıkça karşılaşılan bir tepkisel durum yaşandı. Samsunspor tarafları, maç bitiminin ardından statta ünlü şarkıcı Emrah’ın “Boynu Bükükler” adlı parçasını çalmaya başladı.