Galatasaray, Barış Alper’i Satmayı Planlıyor

GALATASARAY TRANSFER HAREKETLİLİĞİ VE HEDEFİ

Trendyol Süper Lig’de sezonu zirvede kapatan Galatasaray, gelecek sezon hem ligde hem de Avrupa’da iddiasını sürdürmek için büyük bir çaba içindedir. Şampiyonlar Ligi’nde doğrudan grup aşamasına katılacak olan sarı-kırmızılılar, transfer konusunda da sağlam adımlar atıyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ’IN AVRUPA RAUNTU

Son iki sezonda gösterdiği yükselen performansla dikkatleri üzerinde toplayan Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekiyor. Haberlere göre; Galatasaray, milli futbolcu için 30 milyon euro bonservis bedeli belirlemiş durumda. Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ve West Ham United, daha önce yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak üzere girişimde bulunmuştu.

Barış Alper’in 30 milyon euroya satılması durumunda Galatasaray, daha önce Sacha Boey’i Bayern Münih’e sattığı bedelle transfer rekorunu kırmış olacak. Bu satışın gerçekleşmesi halinde kulübün mali durumu güçlenecek, hücum hattında oluşacak boşluk ise hemen doldurulmak istenecek.

WILLIAMS’IN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Bu sezon La Liga’da 49 maça çıkıp 11 gol ve 9 asistle takımına katkıda bulunan Williams, hızını, güçlü fiziğini ve çok yönlülüğünü ön plana çıkarıyor. Hem kanatlarda hem forvette görev alabilen oyuncu, 2012 yılından beri Athletic Bilbao forması giymekte ve kulübün simge isimlerinden biri haline gelmiştir.