Galatasaray, Başakşehir Maçına Hazır

GALATASARAY MAÇ HAZIRLIĞINI TAMAMLADI

Galatasaray, Süper Lig’in 38’inci haftasında Başakşehir ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenman, dinamik ısınmayla başladı ve daha sonra iki grup halinde gerçekleştirilen 8’e 2 pas çalışması ile devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki bu çalışma, taktik uygulamalarla sona erdi.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR İLE KARŞILAŞIYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’de bu akşam saat 20.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Başakşehir’i konuk edecek.