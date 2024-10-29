Galatasaray, Beşiktaş’ı Derbide Yendi

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ’IN HEYECAN DOLU DERBİSİ

Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig’in 10. haftasında karşı karşıya geldi. Derbi mücadelesi büyük bir heyecanla geçti ve Galatasaray, maçı 2-1’lik skorla kazanmayı başardı.

GALATASARAY’IN GOLLERİ

Sarı-kırmızılı takım, maçın 13. dakikasında Davinson Sanchez’in attığı golle öne geçti. İkinci yarının başında ise Victor Osimhen, 67. dakikada skoru 2-0 yaparak takımının avantajını artırdı. Beşiktaş, karşılaşmanın son dakikalarında Ernest Muçi’nin attığı golle maçı 2-1’e getirdi. Ancak bu gol, Beşiktaş’ın geri dönüşü için yeterli olmadı.