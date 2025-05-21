Galatasaray, Boey İçin Harekete Geçti

GALATASARAY BOEY İÇİN HAREKETE GEÇİYOR

Galatasaray, devre arasında Bayern Münih’e rekor bonservis bedeliyle transfer olan Sacha Boey için adım attı. Sarı-kırmızılı takım, 24 yaşındaki sağ beki satın alma opsiyonlu kiralık olarak geri kazanmayı planlıyor.

OKAN BURUK DEVREDE

Transferdeki en kritik girişim ise teknik direktör Okan Buruk’tan geliyor. Boey’un önceliği Fransa’ya dönmek olsa da, Galatasaray bu durumu değiştirmek için kararlı. Okan Buruk, oyuncuyla doğrudan iletişime geçerek ikna süreçlerini yönetecek.

ALMANYA’DA BEKLENTİLERİ AŞAMADI

Ocak ayında Bundesliga’nın güçlü ekibi Bayern Münih’e transfer olan Boey, burada yalnızca 17 maça çıkabildi ve bu karşılaşmalarda 3 asist elde etti. Almanya’da yeterince süre bulamayan Fransız sağ bekin Galatasaray’a dönüşe sıcak bakabileceği belirtiliyor.

CİMBOM DAHA İDDİALI OLACAK

Galatasaray, 2024-25 sezonuna iddialı bir kadro ile girmeyi hedefliyor. Okan Buruk’un sistemine uyum sağlayan ve taraftarla güçlü bir bağ kurmuş Boey, yeniden takıma katılırsa savunmada önemli bir katkı sağlayacak.