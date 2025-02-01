More
Spor

Galatasaray, ÇBK Mersin’e Evinde Mağlup Oldu

galatasaray-cbk-mersin-e-evinde-maglup-oldu

SONUÇ BELLİ OLDU

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 20. haftasında, ÇİMSA ÇBK Mersin, Galatasaray Çağdaş Faktoring’i 60-57 skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı. Bu sonuç, konuk ekip için 12. galibiyet olma özelliğini taşıyor. Öte yandan ev sahibi Galatasaray, bu maçla birlikte 4. yenilgisini almış oldu.

SALONDA HEYECAN DORUKTAYDI

Maçın oynandığı yer, Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşti. Hem takım oyuncuları hem de taraftarlar için oldukça çekişmeli anlara sahne olan karşılaşma, basketbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi.

ÖNEMLİ

Flaş

Beşiktaş, THY’yi Mağlup Etti!

Beşiktaş, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Türk Hava Yolları'na karşı 3-0’lık net bir skorla galip geldi.
Manşet

Pendikspor, Adanaspor’u Tek Golle Yendi

Pendikspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Adanaspor ile karşılaşarak, rakibini 1-0'lık skorla yenmeyi başardı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.