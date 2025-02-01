Galatasaray, ÇBK Mersin’e Evinde Mağlup Oldu

SONUÇ BELLİ OLDU

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 20. haftasında, ÇİMSA ÇBK Mersin, Galatasaray Çağdaş Faktoring’i 60-57 skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı. Bu sonuç, konuk ekip için 12. galibiyet olma özelliğini taşıyor. Öte yandan ev sahibi Galatasaray, bu maçla birlikte 4. yenilgisini almış oldu.

SALONDA HEYECAN DORUKTAYDI

Maçın oynandığı yer, Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşti. Hem takım oyuncuları hem de taraftarlar için oldukça çekişmeli anlara sahne olan karşılaşma, basketbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi.