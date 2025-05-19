“Galatasaray’da Ayrılıklar Başladı.”

GALATASARAY’DA AYRILIK HABERLERİ HIZLANDI

25. şampiyonluğunu ligin sona ermesine iki hafta kala ilan eden Galatasaray’da ayrılıklar hakkında haberler gelmeye başladı. Sarı kırmızılı ekip, gelecek sezonun hazırlıklarına da başlamış durumda. Teknik direktör Okan Buruk önderliğinde yönetim, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde başarı hedefliyor.

TRANSFER PLANI DEVREDE

Bu doğrultuda yaz transfer dönemi öncesi kadro planlaması yapan Galatasaray, Alvaro Morata ve Victor Osimhen konularında yaşanan gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Mauro Icardi’nin yokluğunda, Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu Alvaro Morata ile güçlendirmişti.