Gündem

“Galatasaray’da Ayrılıklar Başladı.”

galatasaray-da-ayriliklar-basladi

GALATASARAY’DA AYRILIK HABERLERİ HIZLANDI

25. şampiyonluğunu ligin sona ermesine iki hafta kala ilan eden Galatasaray’da ayrılıklar hakkında haberler gelmeye başladı. Sarı kırmızılı ekip, gelecek sezonun hazırlıklarına da başlamış durumda. Teknik direktör Okan Buruk önderliğinde yönetim, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde başarı hedefliyor.

TRANSFER PLANI DEVREDE

Bu doğrultuda yaz transfer dönemi öncesi kadro planlaması yapan Galatasaray, Alvaro Morata ve Victor Osimhen konularında yaşanan gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Mauro Icardi’nin yokluğunda, Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu Alvaro Morata ile güçlendirmişti.

ÖNEMLİ

Gündem

Antalya’da Sıcak Hava, Turistler Sahilde

Antalya, sıcaklıkların 25 dereceyi aşmasıyla yaz mevsimine adım attı. Konyaaltı Sahili, yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı ve güneşin tadını çıkardı.
Flaş

Engin Yüce, Kız Arkadaşını Öldürdü

Adana'da bir kişi tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdükten sonra 12. kattan atlayarak intihar etti. Olay yerinde 6 sayfalık bir mektup bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.