Galatasaray’da Cuesta’nın Gidişi Belli

GALATASARAY’DA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Galatasaray, kadrosunda yapacağı değişiklikler konusunda yoğun bir çalışma yürütüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Kolombiyalı defans oyuncusu Cuesta ile yollarını ayırmaya yönelik adımlar atıyor. Geçtiğimiz gün Rus ekiplerinden Spartak Moskova’ya transferi son anda iptal olan Cuesta’nın, Brezilya ligine gideceği bilgisi ortaya çıktı.

KOLOMBİYALI DEFANS OYUNCUSU İÇİN TEKLİFLER GÜNDEME GELİYOR

Alman basınında çıkan haberlere göre, Kolombiyalı savunmacı Cuesta, Brezilya’nın Vasco da Gama takımının transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor. Vasco da Gama’nın, oyuncu için 6-7 milyon civarında bir bonservis bedeli önerdiği iddiaları gündeme geldi. Bu gelişmeler, Galatasaray’ın futbolcu transferinde yoğun bir hareketlilik yaşadığını gösteriyor.