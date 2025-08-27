Spor

Galatasaray’da Cuesta’nın Gidişi Belli

galatasaray-da-cuesta-nin-gidisi-belli

GALATASARAY’DA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Galatasaray, kadrosunda yapacağı değişiklikler konusunda yoğun bir çalışma yürütüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Kolombiyalı defans oyuncusu Cuesta ile yollarını ayırmaya yönelik adımlar atıyor. Geçtiğimiz gün Rus ekiplerinden Spartak Moskova’ya transferi son anda iptal olan Cuesta’nın, Brezilya ligine gideceği bilgisi ortaya çıktı.

KOLOMBİYALI DEFANS OYUNCUSU İÇİN TEKLİFLER GÜNDEME GELİYOR

Alman basınında çıkan haberlere göre, Kolombiyalı savunmacı Cuesta, Brezilya’nın Vasco da Gama takımının transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor. Vasco da Gama’nın, oyuncu için 6-7 milyon civarında bir bonservis bedeli önerdiği iddiaları gündeme geldi. Bu gelişmeler, Galatasaray’ın futbolcu transferinde yoğun bir hareketlilik yaşadığını gösteriyor.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin İSO toplantısında bulunuyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İstanbul Sanayi Odası Meclisi'nde Türkiye ekonomisi üzerine kritik yorumlar yaptı. Ekonomik durum hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Gündem

Kamu Görevlileri İçin Soruşturma İzni Çıktı

Gaziantep'teki 6 Şubat depreminin ardından Pamukkale Sitesi'nin çökmesiyle ilgili iki kamu görevlisine dava açıldı. İmar Müdür Yardımcısı'nın ise firar ettiği açıklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.