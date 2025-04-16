“Galatasaray’da Icardi Beklentisi!”

Galatasaray, 2024-2025 sezonunda hücum hattındaki yetenekleri ile dikkat çekiyor. Sezon başlangıcında Napoli’den kiralık olarak kadroya dahil edilen Victor Osimhen’in bonservisini almak için yoğun çaba harcayan sarı-kırmızılılar, diğer yandan sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi’nin durumunu yakından izliyor.

osimhen için bonservis çalışmaları

Galatasaray, 26 yaşındaki Nijeryalı golcü Victor Osimhen’in bonservisini almak için Napoli ile müzakerelerini sürdürüyor. Kulübün, Osimhen’in kalıcı transferi için maddi durumunu zorladığı bildiriliyor. Ancak transferin kesinleşip kesinleşmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor.

icardi’ye ‘bomba transfer’ yorumu

Sözcü gazetesinin haberine göre, UEFA Avrupa Ligi’nde Tottenham ile oynanan maçta çapraz bağları koparan Mauro Icardi, iyileşme sürecinde kayda değer ilerlemeler kaydediyor. 32 yaşındaki Arjantinli yıldızın topla antrenman yapmaya başladığı ve Galatasaray’ın yaz hazırlık kampına yetişeceği öğrenildi. Sarı-kırmızılı yöneticilerin, Icardi’nin geri dönüşü için “İlk bomba transferimiz olacak” ifadesini kullandığı iddia ediliyor. Yöneticiler, olası bir Osimhen ayrılığında Icardi’nin eksikliği en iyi şekilde telafi edebileceğine inanıyor. Icardi’nin Galatasaray kariyerinde 87 maçta 61 gol ve 22 asistle oldukça etkileyici bir performansa imza attığı dikkat çekiyor.