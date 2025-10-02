galatasaray-da-icardi-krizi-devam-ediyor

Sakatlıktan Dönüş ve Performansı

Geçen sezon yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Mauro Icardi, bu sezon iyileşerek yeniden futbol oynamaya başladı. Ancak, Şampiyonlar Ligi’nde yeterince süre alamadığı için memnun olmadığı belirtiyor. 32 yaşındaki golcü, Süper Lig’de şu ana kadar 8 maça çıkmış ve Victor Osimhen’in sakatlığının ardından ilk 11’de sahaya çıkmaya başlamıştı. Forma giydiği 6 Süper Lig maçında 5 gol atarak takımının hücum gücünü artırdı.

Şampiyonlar Ligi’nde Aldığı Süre

Tecrübeli futbolcu, Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Eintracht Frankfurt ile oynanan maçın ardından, Salı günü Rams Park’ta yapılan Liverpool karşılaşmasında da yedek kaldı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, bu durumu pek beğenmeyen Mauro Icardi, maç öncesi ısınmaya çıkmayan tek oyuncu oldu ve ekibin 1-0’lık galibiyetinin ardından yapılan kutlamalarda geri planda kalmayı tercih etti.

Fiziksel Durumu ve Moral Durumu

Teknik direktör Okan Buruk, Mauro Icardi’yi lig maçlarında ilk 11’de oynatırken, bu oyuncunun fiziksel olarak henüz istediği düzeye ulaşamadığı için Şampiyonlar Ligi’nde yedek kalmasını sağlıyor. Galatasaray’daki 4. sezonunu geçiren Icardi’nin ilk 11’de olmadığı maçlarda moralinin bozulduğuna dikkat çekiliyor.