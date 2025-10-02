Spor

Galatasaray’da Icardi Krizi Devam Ediyor

galatasaray-da-icardi-krizi-devam-ediyor

Sakatlıktan Dönüş ve Performansı

Geçen sezon yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Mauro Icardi, bu sezon iyileşerek yeniden futbol oynamaya başladı. Ancak, Şampiyonlar Ligi’nde yeterince süre alamadığı için memnun olmadığı belirtiyor. 32 yaşındaki golcü, Süper Lig’de şu ana kadar 8 maça çıkmış ve Victor Osimhen’in sakatlığının ardından ilk 11’de sahaya çıkmaya başlamıştı. Forma giydiği 6 Süper Lig maçında 5 gol atarak takımının hücum gücünü artırdı.

Şampiyonlar Ligi’nde Aldığı Süre

Tecrübeli futbolcu, Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Eintracht Frankfurt ile oynanan maçın ardından, Salı günü Rams Park’ta yapılan Liverpool karşılaşmasında da yedek kaldı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, bu durumu pek beğenmeyen Mauro Icardi, maç öncesi ısınmaya çıkmayan tek oyuncu oldu ve ekibin 1-0’lık galibiyetinin ardından yapılan kutlamalarda geri planda kalmayı tercih etti.

Fiziksel Durumu ve Moral Durumu

Teknik direktör Okan Buruk, Mauro Icardi’yi lig maçlarında ilk 11’de oynatırken, bu oyuncunun fiziksel olarak henüz istediği düzeye ulaşamadığı için Şampiyonlar Ligi’nde yedek kalmasını sağlıyor. Galatasaray’daki 4. sezonunu geçiren Icardi’nin ilk 11’de olmadığı maçlarda moralinin bozulduğuna dikkat çekiliyor.

ÖNEMLİ

Manşet

Galatasaray’da Icardi İle İlgili Sorunlar Devam Ediyor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u yenerek önemli bir zafer elde etti. Maçtaki tek golü Osimhen atarken, Icardi'nin yedek kalması dikkat çekti.
Gündem

YÖK’ten Üniversitelere Üç Yılda Mezuniyet Düzenlemesi

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde ders programlarının sadeleştirileceğini, yaz okullarının yeniden yapılandırılacağını ve bazı bölümlerden 3 yılda mezuniyetin sağlanacağını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.