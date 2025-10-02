Spor

Galatasaray'da Icardi'nin Performansı Ve Krizi

ICARDI’YI ETKİLEYEN SAKATLIK SÜRECİ

Geçen sezon geçirdiği sakatlık nedeniyle oyundan uzak kalan Mauro Icardi, yeni sezon başlangıcında iyileşip sahalara dönüş yaptı. Ancak, Devler Ligi’nde yeterince süre alamadığı için memnuniyetsizlik yaşadığı bildiriliyor. 32 yaşındaki golcü, Süper Lig’de şu ana kadar 8 maçta forma giydi ve Victor Osimhen’in sakatlanmasının ardından ilk 11’de sahaya çıkmaya başladı. Mauro Icardi, 6 Süper Lig maçında 5 kez gol atarak takımını hücumda destekliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDEN MEMNUNİYETSİZLİK

Deneyimli futbolcu, Şampiyonlar Ligi’nde ise deplasmanda oynanan Eintracht Frankfurt’la yaptığı maçın ardından ısınmalara katılmayan tek isim olarak, Salı günü Rams Park’ta gerçekleşen Liverpool karşılaşmasında da yedek soyundu. Sabah’taki haberlere göre, Frankfurt maçının ardından Liverpool maçında da yedek kalan Mauro Icardi, bu durumdan dolayı mutsuz. 1-0’lık galibiyetin ardından, saha içi kutlamalarında geri planda kalmayı tercih etti.

FİZİKSEL DURUMU ELEŞTİRİLİYOR

Teknik direktör Okan Buruk, Mauro Icardi’yi lig maçlarında ilk 11’e almasına rağmen, tecrübeli yıldızın henüz yeterli fiziksel düzeye ulaşamadığı için Şampiyonlar Ligi maçlarında yedek tuttu. Galatasaray’da 4. sezonunu geçiren Icardi’nin ilk 11’de olamadığı karşılaşmalarda moralinin bozulduğu ifade ediliyor.

