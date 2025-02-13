Galatasaray’da Icardi ve Transfer Sürprizi

İCARDİ’NİN DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Galatasaray’da sezon sonuna kadar sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olan Icardi, buna rağmen gündemden düşmüyor. Sarı-kırmızılı takımın adeta yıldızı olan Icardi, kısa bir süre önce ciddi bir sakatlık geçirmiş ve yapılan muayenelerin ardından bu sezonu kapattığı belirtilmişti.

SAHAYA DÖNÜŞ TARİHİNE DAİR BEKLENTİLER

Icardi’nin sahalara dönüşü konusunda kulüp doktoru Yener İnce, tedavi sürecinde bir aksaklık yaşanmaması durumunda, yıldız oyuncunun Temmuz veya Ağustos’ta tekrar sahalara döneceğini duyurmuştu. Bu açıklama, Icardi’nin hayranları ve Galatasaray camiası tarafından merakla bekleniyor.