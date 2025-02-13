More
Spor

Galatasaray’da Icardi ve Transfer Sürprizi

galatasaray-da-icardi-ve-transfer-surprizi

İCARDİ’NİN DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Galatasaray’da sezon sonuna kadar sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olan Icardi, buna rağmen gündemden düşmüyor. Sarı-kırmızılı takımın adeta yıldızı olan Icardi, kısa bir süre önce ciddi bir sakatlık geçirmiş ve yapılan muayenelerin ardından bu sezonu kapattığı belirtilmişti.

SAHAYA DÖNÜŞ TARİHİNE DAİR BEKLENTİLER

Icardi’nin sahalara dönüşü konusunda kulüp doktoru Yener İnce, tedavi sürecinde bir aksaklık yaşanmaması durumunda, yıldız oyuncunun Temmuz veya Ağustos’ta tekrar sahalara döneceğini duyurmuştu. Bu açıklama, Icardi’nin hayranları ve Galatasaray camiası tarafından merakla bekleniyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Zeynep Demirel’in Sürpriz Babyshower Şaşkınlığı

Teknik direktör Volkan Demirel, üçüncü çocuklarına hamile eşi Zeynep Demirel için sürpriz bir babyshower etkinliği organize etti.
Gündem

Cinayeti İtiraf Etti, İntihar Süsü Verdi

Konya'da bir arazide bıçaklanarak ölü bulunan kişinin, yaşadığı kadınla kahveye gitme meselesi yüzünden tartışma yaşadığı ve bu olayın ardından öldürüldüğü belirlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.