galatasaray-da-lemina-ve-cuesta-antrenmanda

GALATASARAY MAÇ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Galatasaray, Süper Lig’in 23’üncü haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacağı maç için hazırlıklara hız verdi. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk’un yönetiminde başlayan antrenman, dinamik ısınma ile sürdü. Daha sonra oyuncular dar alan ve geniş alanda topa sahip olma çalışmaları yaptı. Antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

TRANSFERLERİN DURUMU

Yeni transferlerden Mario Lemina, takımdan ayrı olarak atletik performans uzmanı gözetiminde çalışıyor. Diğer yandan, Carlos Cuesta ise takımla birlikte antrenman yapmaya devam etti. Bu durum, iki oyuncunun ardından takımın genel durumuyla ilgili önemli ipuçları veriyor.