Galatasaray’da Muslera’nın Ayrılık Kararı Açıklandı

SON MAÇLARDA TEPKİLERİN MERKEZİ

Son dönemlerde kalede yaptığı hatalarla eleştirilerin odak noktası olan Fernando Muslera, dün gerçekleştirilen maçta yedek olarak oturdu. Kaleye geçen Günay Güvenç, sergilediği müthiş performansla takımı tarihi bir farktan korudu. Günay Güvenç’in bu olağanüstü performansı sonrasında Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, zor süreçlerle karşılaşacağı bir duruma adım attı.

Okan Buruk, yaklaşan derbide kaleyi kimin koruyacağı hakkında düşündü. Altında yatan soru, Günay mı yoksa Muslera mı kalede olacak sorusuydu. Ancak planlar değişti ve beklenmedik bir gelişme yaşandı. Muslera’nın sosyal medya üzerinden “veda” niteliğinde bir paylaşım yaptığı görüldü.