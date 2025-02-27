Galatasaray’da Sara Krizi: Taraftarın Beklentisi!

GALATASARAY’DA BEKLENMEDİK KRİZ

Süper Lig’de şampiyonluk hedefine odaklanan Galatasaray, beklenmeyen bir kriz yaşıyor. 25 yaşındaki becerikli oyuncu Gabriel Sara, sezona öyle bir başlangıç yapmıştı ki, Sarı-Kırmızılı taraftarlar ona “İşte yeni efsanemiz!” diyerek hayranlık gösteriyordu. Her vuruşuyla ağları sarsan ve paslarıyla oyunu aydınlatan Sara, takımın gizli silahı haline gelmişti. Ancak kötü bir yılbaşı sakatlığı, her şeyi alt üst etti.

SARA’NIN DÜŞÜŞÜ TARAFTARLARI ÜZÜYOR

Milliyet’in dikkat çekici haberine göre, sakatlıktan döndükten sonra Brezilyalı oyuncu derbi dahil toplam 8 maçta sahaya çıktı. Ancak sonuç, hayal kırıklığı yaratan bir sıfır oldu. Ne bir gol ne de asist… Taraftarlar ise bu durumu sorguluyor: “Bu nasıl bir düşüş, nasıl bir çöküş?” Sezonun başında herkes onun “Brezilya Milli Takımı’na göz kırptığını” konuşuyordu. Teknik direktörler, scoutlar ve futbol uzmanları, bu genç yeteneğin peşindeydi. Fakat şu an durumu oldukça farklı. Milli forması hayal olmaya başladı ve Galatasaray’ın şampiyonluk umutları da tehlikeye girdi. Toplamda 33 maçta sadece 2 gol, 7 asist kaydedebildi. Böylece bu rakamlar, eski ateşli Sara’yı anlatmaktan uzak kalıyor. Sakatlık sonrası sahada adeta bir yabancı gibi dolaşan bu yıldız, taraftarların yüreğine acı bir hançer saplıyor.