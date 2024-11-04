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Spor

Galatasaray’da Tottenham Maçı İçin Hazırlıklar

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GALATASARAY’IN MAÇ HAZIRLIĞI DEVAM EDİYOR

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında İngiltere Premier Lig takımı Tottenham ile 7 Kasım Perşembe günü bir araya gelecek. Avrupa’da zorlu bir karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray, bu önemli maçın hazırlıklarına hızla devam ediyor.

TEKNİK DİREKTÖR OKAN BURUK YETKİNLİKLERİ GÖSTERİYOR

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalışan sarı kırmızılılar, hem savunma hem de hücum çalışmaları yapıyor. Galatasaray, bu karşılaşmada en iyi performansını sergilemek amacıyla antrenmanlarına titizlikle devam ediyor.

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