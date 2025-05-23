Galatasaray’da Transferler Hızla Devam Ediyor

TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZLANDI

2024-2025 sezonunun 36. haftasında şampiyonluğunu duyuran Galatasaray’da transfer faaliyetleri hız kazanıyor. Sarı-kırmızılı takımda kadro planlamasında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

YUNUS AKGÜN İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Galatasaray, genç futbolcusu Yunus Akgün ile 4 yıllık yeni sözleşme için mutabakat sağladı. Yıllık 2,3 milyon euro kazanması beklenen Yunus’un birkaç gün içersinde resmi imzayı atacağı bilgisi alındı.

BARIŞ ALPER’DEN YÜKSEK BONSERVİS BEKLENTİSİ

Sarı-kırmızılı kulüp, başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz için 35 milyon euro talep ediyor. Devre arasında Premier Lig’den gelen 17 milyon euro’luk teklif ise geri çevrilmişti. Transferin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

OSIMHEN İÇİN SON DURUM

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen’in Arap Yarımadası’ndan yaklaşık 40 milyon euro maaş teklifi aldığı ifade ediliyor. Galatasaray da oyuncuya resmi bir teklif yaptı ancak transferin gerçekleşmesi olası görünmüyor. Juventus, Osimhen’i takip ederken, Fenerbahçe genç oyuncu için nabız yokladı.