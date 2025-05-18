“Galatasaray’dan Acun Ilıcalı’ya Atıf”

G.SARAY’IN PAYLAŞIMI

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Maçta, ev sahibi Galatasaray’ın golünü atan Victor Osimhen, sarı-kırmızılıların resmi X hesabından dikkat çeken bir ileti paylaştı. Galatasaray’ın paylaşımında, “Hayır, meraktan soruyoruz: Bu sezon dünya üzerinde ondan daha iyi bir forvet var mı?” ifadeleri kullanıldı.

ACUN ILICALI’YA ATIF

Sarı-kırmızılıların gönderisi, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın “Meraktan soruyorum, Osimhen’i getirdin. Dzeko var, En Nesyri var, bir de Cenk var. Kim oynayacak?” sözlerine atıf olarak algılandı. Bu sezon Galatasaray formasıyla 36 gol atan Osimhen, kariyerinin rekorunu geliştirirken, 34 golle tarihi bir başarıya ulaşan Jardel’in rekorunu da kırmış oldu.