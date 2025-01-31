Galatasaray’dan Ahmetcan Kaplan Atağı!

GALATASARAY’IN AJAX MAĞLUBİYETİ

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nin 8. hafta karşılaşmasında dün akşam Ajax’a konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Hollanda’da gerçekleştirdiği mücadeleden 2-1’lik yenilgiyle ayrıldı ve böylece son 16 turuna katılmak için gereken bileti elde edemedi. Maçın ardından dikkat çekici bir fotoğraf ortaya çıktı: Ajax’ta forma giyen milli futbolcu Ahmetcan Kaplan, Galatasaraylı yöneticilerle bir araya geldi. Detaylar şu şekilde…

MAÇIN GÖLGEDE KALAN DAKİKALARI

UEFA Avrupa Ligi’nin son haftasında deplasmanda mücadele eden Galatasaray, Ajax’a karşı oynadığı maçta 2-1 yenildi ve Play-Off turuna kaldı. Hollanda ekibi Ajax, 23’üncü dakikada öne geçti. Akpom’un ceza sahası dışından şutuyla kaleci Muslera topu çeldi; dönen topu takip eden Traore, ağları havalandırmayı başardı: 1-0. İlk yarı başka gol sesi çıkmadan sona erdi. Ajax, 58’inci dakikada farkı ikiye çıkardı. Gaae’nin ortasında Berkan Kutlu’nun uzaklaştıramadığı top, Brobbey’in önünde kaldı ve Fitz-Jim’in güzel vuruşuyla sonuçlandı: 2-0. Galatasaray, son dakikalarda gol buldu. 90+4’üncü dakikada sağdan kullanılan kornerde karambolde Osimhen, topu filelere gönderdi: 2-1. Maç, 2-1 Ajax üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla Play-Off turuna katıldı.

AHMETCAN KAPLAN’IN AÇIKLAMALARI

Ajax’ta forma giyen milli futbolcu Ahmetcan Kaplan, Galatasaray ile oynadıkları maçın iyi geçtiğini belirtti. Genç stoper, Galatasaray’daki arkadaşlarını görmekten mutlu olduğunu ifade ederek, “Arkadaşlarımı burada karşıladım. Onlarla biraz vakit geçirdiğim için mutluyum. Bugün de oyuna girmek isterdim ama nasip olmadı.” şeklinde konuştu. Maçın Ajax adına iyi geçtiğini dile getiren Ahmetcan, Ajax’ta geleceğiyle ilgili, “Şu anlık buradayım ve burada mutluyum. Tabii her oyuncu oynamak ister, ben de oynamak istiyorum. Sezon sonu göreceğiz.” dedi. Türk takımlarının Hollanda ekiplerine karşı zorluk yaşamasını değerlendirerek, “Aslında iki lig arasında bir fark olduğunu düşünmüyorum. Belki oyuncu kalitesi burada etkili olabilir. Türkiye ligi de Hollanda ligi de iyi.” yorumunu yaptı. Karşılaşmanın ardından Ahmetcan Kaplan, Galatasaraylı yöneticilerle görüşme yaptı.