galatasaray-dan-alisson-becker-transfer-hamlesi

GALATASARAY’DA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera’nın ayrılığıyla yeni bir döneme adım atacak gibi görünüyor. Muslera’nın gidişi kesinleşirken, sarı-kırmızılılar kaleye kimin geçeceği konusunda hızlı adımlar atıyor. Bu bağlamda, Liverpool’un kalecisi Alisson Becker, gündemin merkezine oturdu. Dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak kabul edilen Brezilyalı yıldız, Galatasaray’ın radarında yer alıyor.

ALISSON İÇİN HAMLELER YAPILIYOR

Haber Global’in aktardığına göre, Galatasaray yönetimi Muslera’nın yerine öncelikli olarak Alisson Becker’ı belirledi. 32 yaşındaki başarılı kaleci, Liverpool’daki etkileyici kariyerinin ardından İstanbul’a adım atacak mı? Sarı-kırmızılılar, bu önemli transfer için tüm kozlarını oynuyor. İşin içerisinde tanıdık bir isim de yer almakta: Claudio Taffarel! Galatasaray’ın eski efsanesi ve Liverpool’un kaleci antrenörü olan Taffarel’in, Alisson’u ikna etmek için devreye gireceği konuşuluyor. Bu gelişme, taraftarları heyecanlandırdı.

BİR FOTOĞRAFDA İKİ YILDIZ

Alisson ve Muslera’nın daha önce bir karşılaşmada karşı karşıya geldiği biliniyor. 2021 yılında oynanan Brezilya-Uruguay maçında rakip olan kaleciler, maç sonrasında Taffarel ile birlikte çektirdikleri fotoğrafla hafızalara kazındı. Şimdi, o fotoğraf Galatasaray taraftarları için önemli bir ipucu oluşturuyor. Alisson’un Galatasaray’a sıcak bakma ihtimali, bu kareyi daha da anlamlı kılıyor. Taffarel’in eski öğrencisini İstanbul’a getirme planları, taraftarların heyecanını artırıyor.

ALISSON’UN LIVERPOOL’DAKİ KARİYERİ VE GALATASARAY HAYALİ

Alisson Becker, Liverpool ile 2027’ye kadar süren bir sözleşmeye sahip olup Anfield stadyumunda Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi gibi pek çok önemli kupayı kazandı. Ancak, Galatasaray’ın iddialı projeleri ve Taffarel’in rolü, bu transferi mümkün kılabilir mi? Hâlâ zirveye oynamakta olan Brezilyalı kaleci, Muslera’nın 14 yıllık efsanesinden sonra Galatasaray kalesinde yeni bir destan yazmaya hazırlanıyor. Bu transfer, sadece Türkiye’de değil, dünya çapında ses getirecek bir adım olarak değerlendiriliyor!