Galatasaray’dan Barış Alper mesajı: Devam!

GALATASARAY VE MCT TECHNIC SPONSORLUK ANLAŞMASI

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, MCT Technic ile isim ve forma sponsorluğu anlaşması imzaladı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu. Özbek, Suudi Arabistan ekiplerinden NEOM SC’ye transferi konuşulan Barış Alper Yılmaz meselesine değindi. Geçen sezon takımı sürdürmek istediklerini vurgulayan Özbek, “Barış Alper konusunda şunu söyleyebilirim. Geçen sezon başarılı bir sezon geçirdik. Bu sene bu dönemde Avrupa’da koyduğumuz hedefler var. Geçen sene verdiğimiz karar, başarılı olan takımı korumak ve eksik yerlere takviye yapma planlamasıyla sezona başladık. Bunun en büyük göstergesi Osimhen’di. Koyduğumuz hedefe göre önce Osimhen transferiyle sezona başladık. İkinci takviye Sane’yi transfer ettik.” dedi.

BAŞARIYI KORUMA PLANI

Özbek, “Başarılı olmuş bir takımı bozmayı doğru bulmuyorum. Planlama yapmışız, hedef koymuşuz. Bu amacımızdan vazgeçmek doğru olmazdı. Aynı takımı muhafaza etme uygunluğundan vazgeçmiş değiliz. Takviyeler için çalışmalar devam ediyor.” ifadelerini kullandı. Barış Alper Yılmaz’ın antrenmanlara katılmamasıyla ilgili bir rapor alacağını aktaran Özbek, “Dünkü gelişmeleri bilmiyorum. Arkadaşlarla görüşeceğim. Dün Cenevre’deydik, bugün rapor alacağım. Barış Alper bizim sevdiğimiz, çok önemli bir oyuncumuz. Galatasaray’a katkısı da çok büyük.” diyerek durumunu değerlendirdi.

HAKLI GEREKÇELER VE KALECİ TRANSFERİ

Özbek, “Sizden net bir cevap bekliyoruz” diyen gazeteciye “Benim söylediğimden sen ne anladın?” diye sordu. Gazetecinin ise “Barış Alper’in satışına izin vermeyeceksiniz” demesi üzerine Özbek “Teşekkür ederim” yanıtını verdi. Kaleci transferine ilişkin çalışmalara devam ettiklerini belirten Özbek, “Hesaplamadığımız bir şey oldu. Bu sene de Muslera’yla devam edeceğimizi düşünüyordum. Kendisiyle konuştum ama haklı sebeplerle ailesinin dönmek istemesi bizi kaleci transferine itti. Kaleci transferine hareketlenmemiz diğer bölgelere göre geç başladı. Arkadaşlarımız büyük çaba göstererek bu transferi tamamlamak istiyor.” diye konuştu.

NEOM KULÜBÜ VE BARIŞ ALPER’İN DURUMU

Suudi Arabistan kulübü NEOM’un Barış Alper Yılmaz ile görüştüğü ve maaşının 7 katını önerdiği iddiaları gündemde. NEOM’un Galatasaray’a teklifinin 30 milyon euroyu bulduğu, ancak sarı kırmızılı kulübün 50 milyon eurodan kapıyı açtığı öne sürüldü. Bu durum sonrası Galatasaray, oyuncunun aklının çelinmesinden dolayı NEOM’a ihtar çektiği bilgisi yayıldı. Barış Alper’in ise Galatasaray yönetimine “Beni bırakın, bu teklifi bir daha bulamam.” dediği iddiaları bulunuyor.