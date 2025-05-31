“Galatasaray’dan Drone Gösterisi!”

GALATASARAY’IN SEZON SONU KUTLAMALARI

Süper Lig’in 38. ve tamamlayıcı haftasında şampiyon Galatasaray, sahasında Başakşehir ile oynadığı maçla sezonu kapattı. Geçen hafta gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamaları maç sonrası stadyumda da devam etti.

UNUTULMAZ DRONE GÖSTERİLERİ

Özellikle kutlamalar sırasında yapılan drone gösterileri büyük ilgi gördü. Dronelar farklı noktalar üzerinden havalanarak stadyuma ulaştı. İlk yıldız Galatasaray Lisesi’nden, ikinci yıldız Galatasaray Adası’ndan, üçüncü yıldız Florya Metin Oktay Tesisleri’nden, dördüncü yıldız Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nden kalktı ve bu yıldızlar stadyumdaki sembolle birleşerek beşinci yıldızı oluşturdu.

TAKIMIN GÖRSEL ŞOVU

Drone ile yapılan gösterilerde Şampiyonlar Ligi logosu, Ali Sami Yen, 5 yıldız ve bu yıldızların alındığı tarihler, Fernando Muslera, Dries Mertens, Victor Osimhen’in Antalyaspor maçındaki röveşatası ve maskesi, Okan Buruk, 25 yazılı 5 yıldızlı logo ve 5 yıldızlı Galatasaray logosunun görselleri oluşturuldu. Etkinlik için toplamda yaklaşık 1500 drone kullanıldı.