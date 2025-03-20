Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Transfer Hamlesi!

GALATASARAY, FENERBAHÇE’YE ADAMA TRAORE ÇALIMI YAPIYOR!

Süper Lig’deki şampiyonluk mücadelesi tüm hızıyla sürerken, Galatasaray ve Fenerbahçe, kadrolarına yeni yıldız oyuncular eklemek için transfer hamlelerini hızlandırıyor. Ancak bu sefer azılı rakiplerin gündemini aynı oyuncu, Adama Traore, belirliyor. Fulham’dan ayrılmayı planlayan bu yıldız futbolcu için Galatasaray harekete geçti ve Fenerbahçe’nin hayallerini süsleyen transfer konusunda büyük bir avantaj sağlamaya çok yaklaştı.

ADA’DAN VEDA ZAMANI: ADAMA TRAORE, YENİ BÜYÜK BİR MACERAYA HAZIRLANIYOR

Adama Traore, kariyerine Premier Lig’de son verme kararı alarak Fulham’dan sezon sonu ayrılmaya hazırlanıyor. 29 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusunun İngiltere’yi terk etme kararı, Süper Lig’deki devlerin devreye girmesine sebep oldu. Fenerbahçe’nin transfer planlarında yer alan Traore, Galatasaray’ın ilgisiyle birlikte Süper Lig’in en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

GALATASARAY’IN TRANSFER PLANI

Şampiyonluğa odaklanan Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde iddialı bir kadro oluşturmayı hedefliyor ve bu nedenle Traore için adımlarını hızlandırıyor. Sarı-kırmızılı ekip, yıldız oyuncunun bonservisini almak adına Fulham ile müzakerelere başladı. Transferin gerçekleşmesi için güçlü bir ihtimal doğmuş durumda.

TRAORE’NİN SEZON PERFORMANSI: BİR YILDIZ YÜKSELİYOR!

Bu sezon Fulham’da toplamda 31 resmi maçta forma giyen Adama Traore, 17 kez ilk 11’de kendine yer buldu. Deneyimli kanat oyuncusu, 1568 dakika sahada kalırken, 2 gol ve 6 asistle takımına önemli katkılarda bulundu. Bu performans, Galatasaray’ın onu kadrosuna katma arzüsünü artırıyor.