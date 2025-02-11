Galatasaray’dan Frankowski Transferi Tamamlandı

GALATASARAY’IN BEŞİNCİ TRANSFERİ

Galatasaray, transfer döneminin beşinci hamlesini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı ekip, Fransa’nın Lens takımında forma giyen Przemyslaw Frankowski ile anlaşma sağladı ve dün akşam İstanbul’a getirdi. Sağlık kontrolünden geçen Frankowski, imzasını da attı.

KİRALAMA VE SATIN ALMA OPSİYONU

Galatasaray, Frankowski’yi şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiraladı. Bu sezon için Lens’e 1 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek ve futbolcuya 900 bin Euro maaş verecek. Eğer şartlar sağlanırsa, Galatasaray Lens’e 7 milyon Euro ödeme yapacak. Frankowski, 3 yıllık sözleşme ile toplamda 5.1 milyon Euro kazanacak. Polonyalı futbolcu, transferi hakkında “Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Galatasaray’a transfer oldum. Bunun için çok mutluyum. Aynı zamanda çok heyecanlıyım” açıklamasında bulundu.