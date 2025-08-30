Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu’na Yanıt

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN TRANSFERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’dan Fenerbahçe’ye transfer sürecine dair önemli bilgiler verdi. Yazgan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Galatasaray’ın bu transferde ön alım hakkını kullanmayacaklarını ve Fenerbahçe’nin Kerem’i Avrupa Ligi kadrosuna yazması için herhangi bir engel çıkarmayacaklarını söyledi.

ÖN ALIM HAKKI VE SÜREÇ

Yazgan, Konuyla ilgili olarak, “Geçen sene bu zamanlarda Kerem Aktürkoğlu ile ilgili Benfica ile yaptığımız sözleşmede bir öncelik hakkımız var. Benfica, bu hak sebebiyle Kerem Aktürkoğlu ile ilgili teklifleri önce Galatasaray Kulübüne sormak zorunda. Benfica, dün bize Fenerbahçe’nin teklifini detaylı şekilde iletti ve bu hakkımızı kullanıp kullanmayacağımızı sordu.” ifadelerini kullandı. Galatasaraylı yetkili, rüçhan hakkı sebebiyle, 5 Eylül Cuma günü dolan 5 iş günlük sürenin önemine vurgu yaptı.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VURGUSU

Eray Yazgan, Fenerbahçe’nin bu süreçteki yaklaşımını da şaşkınlıkla karşıladıklarını ifade etti. “Hangi takımı tutarsak tutalım, Türkiye sınırlarından çıktığımız zaman bu taraftarlığımızın yanında hepimizin üst kimliği olan ‘Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı’ öne geçiyor olmalı.” dedi. Bu açıklamalar, Galatasaray’ın transfer süreci hakkında yaptığı güncel yorumlar arasında önemli bir yer tutuyor.