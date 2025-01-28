Galatasaray’dan Mert Hakan’a İlginç Gönderme

GALATASARAY’DAN YERİNE GÖNDERME

Galatasaray’ın e-spor takımı, Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş’ın son Göztepe maçının devre arasında yaptığı konuşmaya dikkat çekici bir gönderme yaptı. Sarı-kırmızılılar, sosyal medya üzerinden paylaştıkları bir videoda, Mert Hakan’ın taklidini yaparak “SUP maçı devre arasında Padi’nin galibiyeti getiren konuşması” şeklinde not düştü. Bu gönderi, Galatasaray taraftarları tarafından büyük ilgi gördü.

MAÇTA YAŞANANLAR

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Göztepe’yi Kadıköy’de misafir etti. Sarı-lacivertliler ilk yarıyı 1-0 geride kapattıktan sonra ikinci yarıda peş peşe attığı gollerle maçı 3-2 kazanmayı başardı. Fenerbahçe’nin sosyal medya hesabından yayınladığı video, devre arasında soyunma odasında yaşanan heyecan dolu anları takipçileriyle paylaştı.

MERT HAKAN’IN MOTİVASYONU

Bu video içerisinde, Mert Hakan Yandaş’ın takım arkadaşlarına motivasyon sağlamak için kullandığı ifadeler viral oldu. Kaptanın “Kavga edin biraz kavga! Kavga edin!” sözleri, maça olan heyecanı ve takım ruhunu pekiştiren etkileyici bir mesaj olarak öne çıktı.