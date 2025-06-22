galatasaray-dan-osimhen-e-mesaj-geldi

GALATASARAY’IN TRANSFER HIZI

Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray, yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi hedefiyle transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, Alman yıldız Leroy Sane’yi kadrosuna kattıktan sonra, forvet bölgesine yönelik de gözünü Victor Osimhen’e çevirdi. Kulüp, şu anda Nijerya’da tatilde bulunan Osimhen’e bir mesaj gönderdiği basına yansıdı.

ÖNCELİK OSIMHEN

Kulüp, Osimhen için “Forvette önceliğimiz sensin. Napoli ile de anlaştık. Önümüzü görmemiz için kararını bir an önce vermen gerekiyor. İşin uzaması Galatasaray’a zarar verir. Tatilin bittikten sonra masaya gel konuşalım. Olumlu veya olumsuz, transferi sonuçlandıralım” ifadesini kullandı. Bu iletişim, Galatasaray’ın Osimhen’i renklerine katma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.

BÜYÜK TEKLİFLERİN BEKLENTİSİ

Osimhen, Manchester United ve Juventus gibi büyük kulüplerin ilgisini çekti. Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal ise yıldız oyuncuya astronomik bir teklif sunmuştu, ancak Osimhen bu teklifi geri çevirdi. Bu durum, Galatasaray için bir fırsat yaratabilir.

TATİLE ODAKLANDI

Nijeryalı golcü, katıldığı bir YouTube programında transfer ile ilgili soruları yanıtsız bırakmasıyla dikkat çekti. Sadece, “Şu an sadece tatilime odaklandım, neler olacağını göreceğiz” ifadesini kullandı. İtalyan basını ise Osimhen’in temmuz ortasına kadar herhangi bir kulüple anlaşmayacağını öne sürdü.