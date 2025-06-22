galatasaray-dan-osimhen-e-net-mesaj-var

GALATASARAY TRANSFER ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİ

Süper Lig’in şampiyonu olan Galatasaray, yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandırıyor. Alman futbolcu Leroy Sane’yi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, forvet hattı için Victor Osimhen’e yönelmiş durumda. Kulüp, şu anda Nijerya’da tatilde bulunan Osimhen’e güçlü bir mesaj iletti.

OSIMHEN’E NET MESAJ

“’Forvette önceliğimiz sensin. Napoli ile de anlaştık. Önümüzü görmemiz için kararını bir an önce vermen gerekiyor. İşin uzaması Galatasaray’a zarar verir. Tatilinin bittikten sonra masaya gel konuşalım. Olumlu veya olumsuz, transferi sonuçlandıralım’” şeklindeki mesajı, basına yansıdı.

DEV KULÜPLER PEŞİNDE

Osimhen ile daha önce Manchester United ve Juventus gibi dev kulüpler ilgilendi. Ayrıca, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal, yıldız futbolcuya astronomik bir teklif sunmuştu, ancak Osimhen bu teklifi reddetti.

TATİLE ODAKLANDIM

Nijeryalı golcü, katıldığı bir YouTube programında transferle ilgili sorulara yanıt vermekten kaçınırken, sadece, “Şu an sadece tatilime odaklandım, neler olacağını göreceğiz” demekle yetindi. İtalyan basını, Osimhen’in temmuz ortasına kadar hiçbir kulüple imza atmayacağını iddia ediyor.