Galatasaray’dan Osimhen’e Önemli Mesaj

GALATASARAY TRANSFER ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİ

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandırıyor. Son olarak Alman yıldız Leroy Sane’yi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, forvet hattı için gözünü Nikonun başarılı santrforu Victor Osimhen’e çevirdi.

OSIMHEN’E NET MESAJ GÖNDERİLDİ

Kulüp, şu anda Nijerya’da tatilde olan Osimhen’e net bir mesaj gönderdiği basına yansıdı: “Forvette önceliğimiz sensin. Napoli ile de anlaştık. Önümüzü görmemiz için kararını bir an önce vermen gerekiyor. İşin uzaması Galatasaray’a zarar verebilir. Tatilin bittikten sonra masaya gel konuşalım. Olumlu veya olumsuz, transferi sonuçlandıralım.”

DEV KULÜPLER PEŞİNDE

Osimhen ile daha önce Manchester United ve Juventus ilgilenmiş, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal ise astronomik bir teklif sunmuştu. Ancak yıldız oyuncu bu teklifi geri çevirmişti.

TATİLİNE ODAKLANMIŞ DURUMDA

Nijeryalı golcü, katıldığı bir YouTube programında transfer sorularını yanıtsız bırakırken sadece, “Şu an sadece tatilime odaklandım, neler olacağını göreceğiz” demekle yetindi. İtalyan basını ise Osimhen’in temmuz ortasına kadar hiçbir kulübe imza atmayacağını öne sürüyor.