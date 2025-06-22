“Galatasaray’dan Osimhen’e Transfer Mesajı”

TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZLANIYOR

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda transfer faaliyetlerine hız katıyor. Alman futbolcu Leroy Sane’yi kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılı ekip, forvet hattı için Nijeryalı oyuncu Victor Osimhen’i gözlemliyor. Kulüp, şu anda tatilde bulunan Osimhen ile ilgili olarak basına net bir mesaj gönderdi.

ÖNCELİĞİMİZ SENSİN

Galatasaray, Osimhen’e “Forvette önceliğimiz sensin. Napoli ile de anlaştık. Önümüzü görmemiz için kararını bir an önce vermen gerekiyor. İşin uzaması Galatasaray’a zarar verir. Tatilin bittikten sonra masaya gel konuşalım. Olumlu veya olumsuz, transferi sonuçlandıralım.” şeklinde bir iletide bulundu. Bu durum, Galatasaray’ın forvet transferindeki kararlılığını gözler önüne seriyor.

BÜYÜK İLGİLER VAR

Osimhen için daha önce Manchester United ve Juventus’un da ilgilendiği biliniyor. Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal ise Osimhen’e astronomik bir öneride bulundu. Ancak bu teklif, Nijeryalı futbolcu tarafından geri çevrildi.

TATİLİNE ODAKLANDI

Osimhen, katıldığı bir YouTube programında transfer konularına dair soruları yanıtsız bırakırken, “Şu an sadece tatilime odaklandım, neler olacağını göreceğiz” dedi. İtalyan basını, Osimhen’in temmuz ortasına kadar herhangi bir kulüple sözleşme imzalamayacağını ileri sürüyor.