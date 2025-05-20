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Galatasaray’dan Şampiyonluk İçin Dev Kutlama!

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GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI

Süper Lig’de 25. kez zafer elde eden Galatasaray, şampiyonluk kutlamaları için büyük bir etkinlik hazırlıyor. Sarı-kırmızılı takım, son haftadaki Başakşehir maçında kupayı kaldırmak yerine tarihi bir kutlama yapmak için çalışmalara başladı.

YENİKAPI’DA DEV KUTLAMA ORGANİZASYONU

Galatasaray yönetimi, 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı Meydanı’nda büyük bir kutlama organizasyonu planlıyor. “Kupayı bu törende kaldırmak” isteyen sarı-kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvuruda bulundu. TFF’nin bu talebe olumlu yanıt vermesi bekleniyor.

2 MİLYON TARAFTARIN KATILMASI BEKLENİYOR

Yenikapı’daki kutlamalara yaklaşık 2 milyon taraftarın katılması öngörülüyor. Gün boyunca sürecek olan etkinliklerde ünlü sanatçılar sahne alacak, eski futbolcular ve teknik direktörler davet edilecek.

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