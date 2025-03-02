Galatasaray’dan Şampiyonluk ve Hakem Tepkisi

GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇINDAKİ ŞÜPHELER

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, PFDK tarafından verilen ceza nedeniyle Okan Buruk’un tribünden izlediği maçta Kasımpaşa ile berabere kaldı. Galatasaray’ın Teknik Sorumlusu İrfan Saraloğlu, maç sonrası dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İfadesinde, maçın başında Yasin’in gördüğü sarı kartın ardından başka bir sarı kartın gerekliliğine vurgu yaparak, “Bu bizim için hakem tarafından şüphe uyandıran bir durum” dedi.

HAKEM VE MAÇIN SEYRİ

İrfan Saraloğlu, takımının karşılaşmadaki performansıyla ilgili olarak maçın seyriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sahada iyi bir performans sergileyemediklerini belirtirken, “5. dakikada verilen kart kararının oyunun gidişatını etkilediğini” belirtti. Aynı hakemin daha önce Hatay maçı sırasında da benzer bir hata yaptığına değinen Saraloğlu, “Beğendiğim bir hakem ama kararları hakkında bunu söyleyemem” ifadelerini kullandı.

GELECEK MAÇLAR VE HAFTA GÜNDEMİ

Saraloğlu, takımın durumunu değerlendirirken, “Yüzüncü galibiyeti Okan hocama bıraktık diyelim” diyerek, hocanın gelecek haftaki maçta görevde olacağını ifade etti. “Bu sahanın konsantrasyonu zor” ifadesiyle de, farklı statlardaki atmosferin etkisine dikkat çekti. Ayrıca, “Daha güzel sahalarda daha güzel sonuçlar almak bizim elimizde” vurgusu yaptı.

CUETA’NIN OYUNA GİRİŞİ

Irfan Saraloğlu, Cueta’nın maçtaki rolü hakkında da bilgi verdi. “Defansif bir orta sahayı 3-2’ye geldiğimizde oyundan almamız doğru değil,” diyen Saraloğlu, Cueta’nın savunmada önemli bir pozisyona sahip olduğunu söyledi. Verilen penaltının net olmadığını düşünse de, maçı 3-3 biten duruma getiren hataların futbolun doğasında olduğunu belirtti.

TEKNİK ADAMIN CEZASI

Teknik direktörlerinin yaşadığı cezanın kabul edilemez olduğunu ifade eden Saraloğlu, “Böyle bir durumda takımın uzakta tutulması kötü bir örnek olarak akılda kalacak” şeklinde konuştu. Duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Oyun devam edecek ve şampiyon biz olacağız” ifadeleriyle, takımının morallerini yüksek tuttu.