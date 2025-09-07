Galatasaray’dan Usulsüz Giriş Açıklaması

Galatasaray, Süper Lig’in 4. haftasında Rizespor ile oynadığı maçta stadyuma usulsüz olarak giren taraftarların, e-bilet sisteminin altyapısını sağlayan taşeron şirkete bağlı stat sorumlusunun ihmalinden dolayı içeri alındığını duyurdu. Kulüp, yaptığı açıklamada olayın ardından emniyet güçlerinin hızlı müdahalesiyle söz konusu şahısların yakalandığını belirtti.

USULSUZ GİRİŞLERİN TESPİTİ

30.08.2025 tarihinde RAMS Park’ta oynanan Galatasaray – Çaykur Rizespor karşılaşmasında kulübün titiz takipleri sonucunda, teknik altyapıyı yöneten taşeron şirketin stat sorumlusunun birçok kişiyi usulsüz olarak stadyuma aldığını ortaya çıkardı. Kulübün şikayetinin ardından emniyet güçleri müdahale ederek ilgili kişileri yakaladı. Ayrıca yapılan kontroller sonrasında bazı kombine kart sahiplerinin hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşarak veya Passolig kartlarını başka kişiler tarafından kullanmasına izin vererek usulsüz giriş yaptıkları tespit edildi. Bu durumda olan kişiler hakkında yasal işlem başlatılmış ve kombine kartları iptal edilmiştir.

KARABAŞA VE USULSUZLUKLARA KARŞI MÜCADELE

Galatasaray Spor Kulübü, karaborsa faaliyetlerine ve her türlü usulsüz bilet girişimine karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edecek. Kulüp, tespit edilen her usulsüzlükte yetkili makamlarla iş birliği yaparak kamu ile kendi yararlarını korumak için etkin bir şekilde çalışacak. 6222 Sayılı Kanun gereği, federasyon, spor kulüpleri ve yetkililer haricinde loca, VIP, kombine ve bilet satışı yapılamaz. Yetkisiz satış yapanlara altı aydan bir yıla kadar hapis, biletleri değerinden fazla satanlara ise bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası uygulanmaktadır.

RESMİ SATIŞ KANALLARINA DİKKAT

Kulüp, spor müsabakalarına ait loca, kombine ve diğer biletlerin yalnızca resmi satış kanalları üzerinden temin edilmesi gerektiğini vurguluyor. Galatasaray, taraftarlarından başka şahıs veya kurumlar üzerinden bilet almamalarını ve böyle durumların derhal info@galatasaray.com adresine bildirilmesini rica ediyor.