Galatasaray’dan Usulsüz Giriş Açıklaması

USULSÜZ GİRİŞLERİN TESPİTİ

Galatasaray, Süper Lig’in 4. haftasında Rizespor ile oynadıkları karşılaşmada stadyuma izinsiz ve kaçak giriş yapan taraftarların, e-bilet sistemlerini yöneten taşeron şirketin stat sorumlusunun yardımıyla içeri alındığını ve yapılan şikayetler neticesinde emniyet güçleri tarafından bu şahısların yakalandığını bildirdi. Sarı-kırmızılıların resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 30.08.2025 tarihinde RAMS Park’ta gerçekleşen Galatasaray – Çaykur Rizespor maçı sonucunda, kulüp tarafından sürdürülen dikkatli takip ile stat sorumlusunun bir grup kişiyi usulsüz olarak stadyuma alması tespit edilmiş. Şikayet sonrası emniyet güçlerinin hızlı müdahalesiyle ilgili şahıslar yakalandı.

KOMBİNE SAHİPLERİNE YASAL İŞLEM

Ayrıca, yapılan kontroller esnasında bazı kombine sahiplerinin hesap bilgilerini paylaşarak veya Passolig kartlarını başka kişilere kullandırarak usulsüz giriş gerçekleştirdikleri belirlendi. Bu kişiler hakkında hemen yasal işlem başlatıldı ve kombine kartları iptal edildi. Galatasaray Spor Kulübü, bu süreçte İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptıkları iş birliği için teşekkür etti. Ayrıca kulüp, karaborsa ve her türlü usulsüz bilet girişimine karşı kararlı bir şekilde mücadele etmeyi sürdüreceğini ifade etti.

BİLET SATIŞI YASAL DÜZENLEMELER

6222 Sayılı Kanun uyarınca, federasyon, spor kulüpleri ve yetkililer haricinde loca, VIP, kombine ve bilet satışı yapılamıyor. Yetkisiz bilet satışı yapan kişilere altı aydan bir yıla kadar hapis ve yüz günden iki bin güne kadar adli para cezası gelmekte, biletleri değerinin üstünde satanların ise bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz elli günden beş bin güne kadar adli para cezası uygulanmakta. Bu çerçevede kulüp, taraf olduğu spor müsabakalarına ilişkin loca, kombine ve diğer biletlerin yalnızca resmi satış kanalları aracılığıyla edinilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Herhangi bir şahıs veya kuruluştan bilet satın alınmamasını ve bu tarz girişimlerin ayrıca info@galatasaray.com adresi üzerinden bildirilmesini rica ediyor.