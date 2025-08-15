Galatasaray, Davinson Sanchez ile anlaştı

Spor

BAŞARILI PERFORMANS VE SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ

Galatasaray formasıyla geçtiğimiz sezon kayda değer bir performans sergileyen Davinson Sanchez, hem Süper Lig hem de Avrupa kupalarındaki kritik karşılaşmalarda sağladığı savunma katkısıyla dikkati üzerine çekmişti. Bu nedenledir ki sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun ve menajerinin yanında bir süredir sözleşmesini uzatmak amacıyla görüşmeler yapıyordu.

YENİ SÖZLEŞME DETAYLARI

Sonunda, Galatasaray, Kolombiyalı futbolcunun 2027’de sona erecek sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmak için oyuncuyla anlaşma sağladı. Yeni sözleşmede bir yıl da uzatma opsiyonu bulunacak. Bu yeni anlaşma ile beraber Davinson Sanchez’in maaşında da önemli bir artış olması bekleniyor.

GALATASARAY’DA PERFORMANSI

Galatasaray’da toplamda 77 maçta forma giyen Davinson Sanchez, bu süreçte 8 gol atmayı ve 4 asist yapmayı başardı.

ÖNEMLİ

